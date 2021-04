Lastenfahrräder boomen in Niedersachsen

Ein Lastenrad steht in der Innenstadt von Oldenburg. Foto: Sina Schuldt/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – Die Nutzung und der Verleih von Lastenrädern boomt vor allem in Großstädten in Niedersachsen. Verleihstationen erstrecken sich von der Küste bis ins Göttinger Land. In Braunschweig etwa erfreut sich «Heinrich der Lastenlöwe» wachsender Beliebtheit, während in Buchholz seit Ende des vergangenen Jahres eine Rikscha mit Elektroantrieb die Flotte der «Heidschnucke» unterstützt.

Hildesheim bietet mit «Mathilde» und «Irmhilde» unter anderem zwei Lastenräder zum Verleih, die dank Sitzbank und Babyschale speziell für die Mitnahme von Kindern ausgestattet sind. Eine der größten Initiativen befindet sich in der Landeshauptstadt: Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist bei Hannovers «Hannah» die Ausleihe von Lastenrädern an 32 verschiedenen Standorten möglich.

Viele Städte wie Oldenburg schaffen auch einen zusätzlichen Anreiz für Bürger, sich solche Räder zu kaufen: Im Rahmen einer Förderung stehen in diesem Jahr rund 100 000 Euro zur Verfügung, um den Kauf von Lastenrädern zu unterstützen. Zu Programmstart wurde die Stadtverwaltung regelrecht von Anfragen überrannt. «Die Förderprämie war schon nach einem Monat ausgeschöpft», sagt der Stadtsprecher Stephan Onnen.

Fast 150 Anträge gingen ein, die meisten von Familien mit Kindern, doch auch einige Gewerbetreibende nutzten die Chance auf finanzielle Unterstützung beim Lastenradkauf. Eine Aufstockung der Fördermittel ist nun im Gespräch.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-122449/2

Website ein Rädchen für Alles

Website Netzwerk Grüne Stadtlogistik