Lasker-Schüler-Lyrikpreis für Wolf Biermann

Wuppertal (dpa) –

Der Lyriker und Liedermacher Wolf Biermann wird mit dem diesjährigen Else Lasker-Schüler-Lyrikpreis ausgezeichnet. Biermann habe «unbestechlich, klar und konsequent die Brüche zwischen Weltanschauung und gelebter Wirklichkeit in der DDR sichtbar gemacht», teilte die Else Lasker-Schüler-Gesellschaft mit Sitz in Wuppertal mit.

«Mutig und widerständig war er als Dissident im Namen der Wahrhaftigkeit bereit, persönliche Konsequenzen wie Auftritts- und Publikationsverbote, Bespitzelung und Ausbürgerung hinzunehmen», hieß es in der Begründung weiter.

Mit dem Preis werde zudem der besondere lyrisch-poetische Ton des 89-Jährigen gewürdigt. Wie auch Else Lasker-Schüler sei Biermann ein Grenzgänger: «zwischen Staaten, aber ebenso auch zwischen Ausdrucksformen und Genres, zwischen Ich und Welt».

Der in Hamburg geborene Künstler ist schon mit zahlreichen Musik- und Literaturpreisen geehrt worden. Der Lyrikpreis der Else Lasker-Schüler-Gesellschaft ist mit 5.000 Euro dotiert.