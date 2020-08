Laschet besucht Schleswig-Holstein

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält eine Rede. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Kiel/Düsseldorf (dpa/lnw) – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht heute Schleswig-Holstein. Zunächst wird Laschet gemeinsam mit dem Kieler Regierungschef Daniel Günther (CDU) am Vormittag in Hemmingstedt die Erdölraffinerie Heide besuchen. Dabei geht es um den Forschungsstand bei der Gewinnung und Nutzung von grünem Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie für Wärme, Verkehr und Industrie. Langfristig sollen in Zukunft dank des Projektes «Westküste 100» jedes Jahr etwa eine Million Tonnen an CO2 eingespart werden. Der Bund fördert den Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Wirtschaft an der schleswig-holsteinischen Westküste mit 30 Millionen Euro.

Am Nachmittag informiert sich Laschet in Enge-Sande in Nordfriesland über ein Hightech-Trainingszentrum für diverse Bereiche wie Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen. Laschet – wie Friedrich Merz und Norbert Röttgen ein Bewerber für den CDU-Vorsitz – holt damit einen Besuch in Schleswig-Holstein nach, der zunächst für Anfang Juli geplant war und den er nach dem massenhaften Ausbruch des Corona-Virus im Kreis Gütersloh kurzfristig abgesagt hatte.