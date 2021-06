Langkamp: Corona war Grund für Wechsel nach Perth

Ex-Herthaner Sebastian Langkamp spielt inzwischen in Australien. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Perth (dpa) – Sebastian Langkamp ist nach über einem Jahrzehnt im deutschen Profifußball vor allem wegen der Corona-Pandemie ans andere Ende der Welt gewechselt. In einem Interview sagte der 33 Jahre alte ehemalige Spieler unter anderem von Hertha BSC und Werder Bremen dem «Tagesspiegel» (Dienstag): «Letztlich war das sogar der ausschlaggebende Punkt für Australien. Wir wollten weg davon, dass Corona weiterhin unser Leben diktiert.»

Er habe Kontakt zu drei verschiedenen Vereinen gehabt. Letztlich habe er sich für Perth in Australien entschieden, «weil das für meine Familie und mich der beste Ort zur richtigen Zeit ist.» Nachdem Langkamp im Sommer 2020 bei Werder keinen neuen Vertrag bekommen hatte, unterschrieb er in diesem Januar beim FC Perth Glory.

«Hätte der Wechsel nach Australien nicht stattgefunden, hätte ich meine Karriere Ende Dezember oder spätestens im Januar beendet», erklärte er nun. Dabei spielten vor allem familiäre Gründe eine Rolle. «Wenn wir zu dem Schluss gekommen wären, dass der Umzug nicht das Richtige für unseren Kleinen ist, dann hätten wir das nicht gemacht.»

Das Leben in Australien genießt Langkamp, auch wenn er sich an manches erst gewöhnen musste. «Die Australier nennen sich selbst ein bisschen lazy, also faul. Bis mit unserer Wohnung, den Versicherungen, dem Auto alles geregelt war, hat es ein bisschen gedauert. Aber seitdem ist es super. Man adaptiert das auch ein bisschen, gerade was die Work-Life-Balance angeht», sagte Langkamp.

Die Menschen seien «superfreundlich, sehr hilfsbereit, sehr kinderlieb. Ich weiß nicht, ob es das in Berlin auch gäbe: dass Bauarbeiter, die auf der Straße mit ihrem Schlagbohrhammer zugange sind, aufhören zu arbeiten, weil eine Familie mit Kinderwagen vorbeikommt.»

Sportlich läuft es für ihn allerdings bisher nicht optimal. Nach seiner längeren Spielpause zwangen ihn zwei Verletzungen zu mehrwöchigen Pausen. So kam Langkamp in diesem Jahr erst auf zwei Einsätze für Perth.

