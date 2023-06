Langjährige SPD-Vorsitzende erhält Willy-Brandt-Medaille

Aurich (dpa/lni) –

Die langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, hat die Willy-Brandt-Medaille erhalten. SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil überreichte ihr diese bei einem Landesparteitag am Samstag in Aurich. Diese Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergeben kann.

Modder kämpfte mit den Tränen. Sie habe in der Politik «vieles erlebt, was mein Leben bereichert hat», sagte die 62-Jährige. Modder war von 2013 bis 2022 Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr kündigte sie ihren Rückzug aus der Landespolitik an.