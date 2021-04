Langer Feuerwehreinsatz bei brennendem Phosphor in Hamburg

Feuerwehreinsatz. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Brennender Phosphor hat am Mittwoch einen langen Gefahrstoffeinsatz in Hamburg-Billbrook verursacht. Es habe sich um einen nicht ganz ungefährlichen Einsatz gehandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Ein mit 28 Tonnen gelbem Phosphor beladener Container sollte im Güterbahnhof Billwerder verladen werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich dabei Reste in einem Schlauch entzündet und das Feuer ausgelöst haben. Mehr als sechs Stunden dauerte der Einsatz, bei dem insgesamt neun Trupps unter spezieller Schutzkleidung eingesetzt wurden. Es gab keine Verletzten und keinen größeren Schaden.

