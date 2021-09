Lange Wartezeit am Flughafen: Bundespolizei plant Taskforce

Hannover (dpa/lni) – Lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Hannover sorgen für Ärger. Die entsprechenden Arbeiten seien an einen Sicherheitsdienstleister vergeben, der «weniger Personal als erforderlich» einsetze, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Der Dienstleister sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dennoch habe es am Wochenende «erhebliche Wartezeiten» gegeben. Allerdings habe die Bundespolizei nur die Fachaufsicht. Der Sprecher betonte: «Wir nehmen das sehr, sehr ernst.» Eine Taskforce mit den Beteiligten solle ab Freitag Lösungen finden. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Wichtig sei: Die Luftsicherheit müsse gewährleistet sein, betonte der Sprecher. Daher könne das Personal nicht alle Passagiere einfach durchgehen lassen. Angesichts des stetig steigenden Flugverkehrs und der Auswirkungen der Corona-Pandemie habe der Dienstleister noch nicht wieder ausreichend Personal für ein erhöhtes Flugaufkommen. Auch an anderen Flughäfen gebe es vergleichbare Schwierigkeiten. Die Wartezeiten seien aber nicht nur eine Folge der Verzögerungen bei den Sicherheitskontrollen. Schon zu Beginn der Sommerferien habe es Schwierigkeiten mit Subunternehmern etwa am Check-In gegeben, die zu Verzögerungen geführt hätten.

Zur Lösung beitragen könne es, wenn die Reisenden schon vor der Sicherheitskontrolle auf Flüssigkeiten in ihrem Gepäck angesprochen würden, sagte der Sprecher. Bei den Handgepäckkontrollen hätten viele Menschen mehr Flüssigkeit dabei als erlaubt – das führe wegen der Nachkontrollen zu Verzögerungen.

