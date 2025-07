Lange Staus auf A7: Tunnel in Schnelsen bis Montag gesperrt

Hamburg (dpa) –

Bereits am Samstagvormittag hat eine Sperrung des A7-Tunnels in Hamburg-Schnelsen für lange Staus in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale staut sich der Verkehr Richtung Norden ab Bahrenfeld auf rund sechs Kilometern. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung komme es ebenfalls zu einem Stau von rund dreieinhalb Kilometern. Auch auf den Ausweichrouten, etwa der A1, gebe es stockenden Verkehr. Insbesondere die Bundesstraße 4 sei bereits überlastet, so die Verkehrsleitzentrale.

Der Verkehr werde großräumig umgeleitet – Richtung Norden etwa über die A1, A21 und B205 zur Anschlussstelle Neumünster-Süd. Trotz der Umfahrungen stocke der Verkehr auch innerstädtisch zwischen Elbtunnel, Dreieck Nordwest und Schnelsen.

Die Strecke ist seit Freitagabend wegen Bauarbeiten dicht und soll erst am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Sperrung ist nötig, um die IT-Systeme des Tunnels zu erneuern, die seit der Eröffnung 2017 im Einsatz sind. Eine weitere nächtliche Sperrung ist vom 16. auf den 17. August geplant. Zuvor berichtete das Hamburger Abendblatt.