Lange Schlangen am Hamburger Flughafen

Hamburg (dpa/lno) –

Großer Andrang zu Beginn der Maiferien am Hamburger Flughafen: Schon vorab hatte eine Sprecherin erklärt, dass der Freitag der reisestärkste Tag seit Beginn der Coronapandemie werde. Am Freitagvormittag drängten sich zahlreiche Menschen an den Sicherheitskontrollen. Zeitweise betrugen die Wartezeiten 60 Minuten, sagte ein Pressesprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Am frühen Nachmittag hatte sich die Lage wieder entspannt.

Bis zu 45.000 An- und Abreisende wurden am Flughafen nach Angaben der Sprecherin erwartet. Die Bundespolizei appellierte an die Passagiere, ihr Handgepäck den Vorschriften gemäß zu packen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.