Lange Nacht der Museen lädt zur kulturellen «Nachtwanderung»

Hamburg (dpa/lno) –

In die Sterne gucken in Bergedorf, Toast Hawaii aus der Heinzelkoch-Küche und Jazz unter der Sonne der italienischen Insel Ischia: Ende April laden wieder mehr als 50 Museen, Gedenkorte und Ausstellungshäuser zur Langen Nacht der Museen in Hamburg ein. Die Besucherinnen und Besucher können an dem Abend von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr ihre ganz eigene kulturelle Nachtwanderung aus den rund 500 Veranstaltungen im ganzen Hamburger Stadtgebiet zusammenstellen, wie der Museumsdienst Hamburg mitteilte.

Zum Angebot gehören unter anderem Lesungen, Mitmachaktionen, Filme, Tanz, Führungen und Vorträge. Erstmals dabei ist in diesem Jahr das Achilles-Stiftung Glasmuseum in Barmbek.

Besucher, die ihre «Nachtwanderung» nicht persönlich gestalten wollen, können aus vorgegebene Routen wie dem «Harburg-Streifzug», der «KunstSpur-Route» oder «Hamburgs Wilder Westen» wählen. Tickets können ab sofort gekauft werden. Mit ihnen können auch Busse und Bahnen kostenfrei genutzt werden. Für schlecht erreichbare Museen werden den Angaben zufolge zusätzliche Buslinien eingerichtet.