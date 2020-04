Lange Nacht der Museen dieses Jahr digital

Zahlreiche Besucher in den Deichtorhallen bei einer vergangenen «Langen Nacht der Museen». Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Heute startet in Hamburg wieder die Lange Nacht der Museen. Wegen der Corona-Pandemie öffnen Hamburgs Museen ihre Türen in diesem Jahr aber nur digital. Wer auf Facebook und YouTube «Lange Nacht der Museen Hamburg» folgt, könne vom Sofa aus virtuelle Rundgänge, Führungen, Musik und Liveschaltungen in 38 Museen erleben, teilten die Veranstalter mit. Viele Beiträge wurden von den Häusern selbst und neu produziert.

So können die Besucher im Medizinhistorischen Museum aus der Corona- in die Cholera-Zeit blicken, im Museum des FC St. Pauli führen Kuratoren durch’s Millerntor und in die neue Dauerausstellung. Das Universitätsmuseum ruft zur digitalen Aktion: Wofür würden Sie Flugblätter machen und wie würden die aussehen? Im Komponistenquartier tönen die Tasten des Tafelklaviers von Johannes Brahms, und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme lädt per Livestream zur Spurensuche auf dem Gelände ein.

Lange Nacht