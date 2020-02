Lange Nacht der jungen Literatur und Musik in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die Lange Nacht der jungen Literatur und Musik lockt am Donnerstag (6. Februar) wieder in den Bunker an der Feldstraße in Hamburg-St. Pauli. 15 Autorinnen und Autoren, darunter Cihan Acar, Giulia Becker, Nora Bossong, Artur Dziuk, Marius Hulpe, Lisa Jeschke und Karen Köhler, präsentieren auf drei Bühnen ihre Werke. «Der formal wie inhaltlich weite Bogen spannt sich dabei von Lesebühnenperformern und Lyrik über Kurzprosa und Romanen bis hin zu dramatischen Werken – ein repräsentativer Überblick über die derzeit aufregendsten Stimmen der jungen Literatur», teilten die Veranstalter mit. Drei Bands werden die Lesungen musikalisch begleiten.

