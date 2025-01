Lange Militärkonvois auf dem Weg nach Tschechien unterwegs

Hannover/Berlin (dpa) –

Auf dem Weg zu einer Übung fahren in den kommenden Tagen viele britische Militärfahrzeuge durch Niedersachsen, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Am Freitag und am Samstag werden jeweils rund 100 Fahrzeuge zeitversetzt und in mehrere Gruppen aufgeteilt vorwiegend über Autobahnen und Landstraßen fahren. Die genauen Fahrstrecken können aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht veröffentlicht werden, wie die Bundeswehr mitteilte.

Die Konvois machen sich zu einer Militärübung nach Tschechien auf. Autofahrer sollen laut Bundeswehr in den kommenden Tagen auf einen möglichst großen Abstand zu den bis zu einem Kilometer langen Fahrzeuggruppen achten. Außerdem sollten sie nicht zwischen die relativ langsamen Fahrzeuge fahren.