Lang und Bartels fallen im Werder-Test gegen Hannover aus

Mallorca (dpa) – Werder Bremen muss im letzten Testspiel der Vorbereitung gegen Hannover 96 am Sonntag auf Michael Lang und Fin Bartels verzichten. Das Duo fällt gegen den Zweitligisten wegen muskulärer Probleme aus. Hinter einigen weiteren Spielern steht noch ein Fragezeichen. So musste unter anderem Milot Rashica am Donnerstag das Training wegen Unwohlseins abbrechen. Josh Sargent (Probleme im Oberschenkel) und Milos Veljkovic (Adduktorenprobleme) sind für die Generalprobe auf den Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga in einer Woche bei Fortuna Düsseldorf ebenfalls noch unsicher.

An der vorletzten Trainingseinheit im Vorbereitungscamp auf Mallorca nahmen am Donnerstagnachmittag nur 14 Bremer Spieler teil. Am Freitag steht vormittags noch eine weitere Einheit auf dem Programm, ehe es für die Norddeutschen am Freitagnachmittag zurück nach Bremen geht.

