Landwirtschaftsministerin startet Waldkampagne

Springe (dpa/lni) –

Mit einer Waldkampagne will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) auf den Zustand des Waldes hinweisen. Stürme, Dürre und Borkenkäfer hätten in den vergangenen Jahren die Wälder stark verändert, sagte sie am Montag in Springe. «Wir wollen die Leistungen, die für den Erhalt erbracht werden, würdigen.» In Niedersachsen sind rund 60 000 Hektar Wald geschädigt. Die Waldkampagne unter dem Namen «Forst Aid – Erste Hilfe für den Wald» laufe bis zum Ende des Jahres.

Die Niedersächsischen Landesforsten erhalten demzufolge bis zum Jahr 2025 einen Betrag von 75 Millionen Euro, um eine klimaangepasste Wiederbewaldung geschädigter Gebiete voranzutreiben. Für die Wiederaufforstung im Privatwald seien über das Programm «Gemeinschaftsaufgabe Agrar und Küstenschutz» in den vergangenen Jahren bereits 60 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt worden. Die Förderung laufe weiter.

Zwei Millionen Euro werden dem Ministerium zufolge für die Klimafolgenforschung bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt zu Verfügung gestellt und 2,2 Millionen Euro unter anderem für die Forstsaatbegutachtungsstelle Oerrel.

Fast alle Baumarten hätten mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, hieß es. Auch die überwiegend in Niedersachsen heimischen Buchen sind in den Trockenperioden der vergangenen vier Jahre abgestorben. Die jährlichen Waldzustandsberichte für Niedersachsen weisen auf die zunehmenden Schad- und Absterbeprozesse bei den Baumarten hin.