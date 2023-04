Landwirtschaftskammer rechnet mit mehr Rapsanbau

Oldenburg (dpa/lni) –

In Niedersachsen dürfte nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer (LWK) in diesem Jahr mehr Raps angebaut werden. Die LWK, eine Selbstverwaltungsorganisation, die unter anderem Landwirtinnen und Landwirte berät, rechnet mit einer Steigerung des Anbaus um rund 17 Prozent im Vorjahresvergleich auf rund 110.000 Hektar. Die LWK begründet ihre Erwartungen damit, dass das vorige Jahr wirtschaftlich erfolgreich für Rapsbauern gewesen sei. Jedoch seien in den vergangenen Wochen der LWK zufolge die Preise drastisch gesunken.

Laut LWK ist Raps die wichtigste heimische Ölpflanze. Aus Raps wird Speiseöl, Margarine und Biodiesel hergestellt.