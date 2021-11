Landwirtschaftskammer: Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Junge Ferkel stehen unter einer Wärmelampe. Foto: Christian Charisius/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – Die neueste Statistik über die wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Betriebe stellt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am heutigen Morgen (9.30 Uhr) vor. Große Existenzsorgen haben vor allem die Schweinehalter. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland und die Folgen der Corona-Krise haben zu einem starken Preisverfall geführt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hatte diese Gemengelage im Oktober als «toxische Mischung» bezeichnet. Auch stark gestiegene Energie- und in der Folge deutlich höhere Futter- und Düngerpreise machen den Landwirten derzeit zu schaffen.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-129427/2