Rendsburg (dpa/lno) –

Die 73. Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla beginnt an diesem Donnerstag in Rendsburg. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit etwa 70.000 Besuchern, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Zur Eröffnung haben sich Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst angekündigt. Beim traditionellen Landesbauerntag am Freitag wird Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU) sprechen.

Mehr als 500 Aussteller präsentieren sich auf dem ausgebuchten Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal. Ihre Angebote drehen sich um Landwirtschaft, Tierzucht und -haltung, Erneuerbare Energien, Haus und Garten sowie Ernährung. Gesprächsstoff wird auch die Ernte sein, die infolge der Wetterkapriolen mit Trockenheit im Mai und Juni sowie viel Regen im Juli und August den Bauern diesmal enttäuschende Ergebnisse brachte.

Dem zweijährigen Turnus folgend gibt es zur Norla auch die 33. Landestierschau. Täglicher Höhepunkt des Programms wird eine große Tierparade auf dem Vorführring sein, in der alle ausgestellten Tierarten und -rassen gezeigt und kommentiert werden. Schafschur und Kühe melken gehören ebenfalls zum Programm.

Zu sehen sind auch verschiedene Schaf-, Ziegen-, Pony- und Pferderassen. Eigens zur Norla wird ein Milchviehstall errichtet. Für Maschinenfreunde sind Traktoren, Mähdrescher, Maishäcksler und diverse Bodenbearbeitungsgeräte zu sehen.

Zum Thema Erneuerbare Energien präsentieren sich Aussteller überwiegend aus den Bereichen der Wind- und Solarenergie. Kindern werden unter anderem ein Feuerwehr-Erlebnis-Parcours, ein Miniaturbauernhof mit ferngesteuerten Traktoren und ein Forstmaschinensimulator geboten.