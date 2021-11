Landwirtschaft in Krise: Bauern verdienen deutlich weniger

Oldenburg (dpa/lni) – Die Landwirte in Niedersachsen haben als Folge der Corona-Pandemie und aufgrund von Handelsbeschränkungen deutlich weniger verdient. Wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte, gingen die Unternehmensergebnisse im Durchschnitt um rund 33 Prozent zurück. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Betriebe im Durchschnitt noch 71.400 Euro, in diesem Jahr lag das Ergebnis bei 48.300 Euro. «Die solide betriebliche Basis ist in vielen Betrieben in größter Gefahr», sagte Kammerpräsident Gerhard Schwetje. Vor allem Tiermastbetriebe steckten in einer ruinösen Preis-Kosten-Falle.

