Landwirte rechnen mit durchschnittlicher Getreideernte

Ein Landwirt mit einem Mähdrescher erntet Wintergerste. Foto: Boris Roessler/dpa

Uelzen (dpa/lni) – Niedersachsens Landwirte rechnen in diesem Jahr mit einer eher durchschnittlichen Ernte. Das sagte eine Sprecherin des Landvolks am Donnerstag. Für die Wintergerste seien die Regenfälle im Juni nach Einschätzung von Experten vielfach zu spät gekommen, sagte sie bei einer Podiumsdiskussion des Bauernverbands in Uelzen.

In diesem Jahr hatte es nach zwei heißen und trockenen Jahren bisher etwas mehr geregnet, die Temperaturen waren moderater. Insgesamt wurden 2019 in Niedersachsen samt Körnermais rund 6,4 Millionen Tonnen Getreide geerntet, im Jahr davor waren es 5,3 Millionen. Die Ernte beginnt in diesen Tagen zunächst im Emsland und im Raum Osnabrück.