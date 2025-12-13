Landwirte planen Mahnwache in Wasbek

Wasbek (dpa/lno) –

Rund um Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen sich Autofahrer ab Sonntagabend auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Mit einer dreitägigen Mahnwache vor dem Zentrallager eines Discounters wollen Landwirte gegen den aus ihrer Sicht ruinösen Preisdruck im Lebensmittelhandel protestieren. «Das werden ein paar Hundert», sagte die Landesvorsitzende des Vereins «Land schafft Verbindung», Uta von Schmidt-Kühl, im Vorfeld der Deutschen Presse-Agentur. Es würden zudem 100 bis 150 Fahrzeuge erwartet. Zuvor hatten Medien berichtet.

Protestaktionen seien in jedem Bundesland geplant, sagte von Schmidt-Kühl. In Schleswig-Holstein sei dies die einzige Aktion. «Das wird schon relativ voll.» Im Fokus der Landwirte stünden aktuell die ihrer Ansicht nach zu niedrigen Butterpreise bei Discountern. Dies sei der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe. Die Mahnwache soll am Sonntag um 20.15 Uhr starten. Autofahrer sollten den Bereich Industriestraße besser umfahren.

Butter ist hierzulande so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten reduzierten die Preise kürzlich erneut. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet nun 99 Cent. Grund ist der gesunkene Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen.