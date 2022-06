Landwirte öffnen am Wochenende Türen ihrer Höfe für Bürger

Hannover (dpa/lni) –

Landwirtschaftsbetriebe in Niedersachsen laden an diesem Wochenende zum Tag des offenen Hofes ein. Landwirte und Landwirtinnen wollen so ihre Arbeit und Produkte vorstellen, wie der Bund der Deutschen Landjugend mitteilte. In Niedersachsen beteiligen sich dem Landvolk zufolge 71 Bauern an der Aktion.

«Schauen, anfassen, sich informieren – der Tag des offenen Hofes ist die beste Gelegenheit, moderne Landwirtschaft und die Menschen, die dahinter stehen, persönlich kennenzulernen», sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Bundesweit beteiligen sich am Samstag und Sonntag Betriebe unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bereiche wie Ackerbau, Tierhaltung oder Biogaserzeugung an dem Aktionstag. Es gebe unter anderem informative Angebote sowie Stallführungen, hieß es. In Osnabrück planen Landwirte beispielsweise gemeinsame Aktionen mit Naturschützern, Jägern und Landvolk.

Der Tag stehe für Regionalität, Offenheit und Kommunikation. «Das sind Werte unserer heimischen Landwirtschaft. Es liegt nun an den Menschen in Gesellschaft und Politik, der Einladung des grünen Berufsstands zu folgen und für den Dialog bereit zu sein», sagte die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, Theresa Schmidt. Der Aktionstag findet seit 1992 im zweijährlichen Rhythmus statt.