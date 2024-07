Landwirte hoffen für Ernte auf trockenes Wetter

Landwirte in Schleswig-Holstein wünschen sich für die Erntezeit stabiles und trockenes Wetter. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Die Ernte der Gerste in Schleswig-Holstein hat vereinzelt begonnen. Mit regionalen Unterschieden seien wegen der vielen Niederschläge bislang nur wenige Mähdrescher im Einsatz, sagte die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen, der dpa.

Der Vegetationsvorsprung in diesem Frühjahr habe nicht zu einem frühen Erntebeginn geführt. Diese starte zu einem für Schleswig-Holstein normalen Termin Mitte Juli. Nur in den südlichen Landesteilen seien bereits einige Flächen Wintergerste geräumt. Vielerorts habe es Probefahrten gegeben, die jedoch wegen zu hoher Feuchtigkeitsgehalte des Getreides abgebrochen worden seien.

Über Erträge und Qualitäten lässt sich nach Rixens Angaben zu so einem frühen Zeitpunkt der Ernte wenig sagen. Von Süden nach Norden reiften die Gerstenbestände jetzt ab. Sollte es die Witterung zulassen, laufe die Getreideernte zum Wochenende landesweit. Was die Landwirte in Schleswig-Holstein jetzt benötigten, sei trockenes, stabiles Wetter, betonte Rixen.

Weitere Niederschläge angekündigt

Die Wetterprognose gehe aber von weiteren Niederschlägen aus, so dass mit einem stockenden Erntestart zu rechnen sei. Sommerliche Gewitterschauer hätten regional schon dafür gesorgt, dass die Flächen vorübergehend kaum befahrbar waren. Auch gebe es Meldungen über sogenanntes Lagergetreide, das sind Flächen, auf denen der Regen die Getreidepflanzen umgeknickt hat. Dies sorgt für Probleme bei der Ernte und weniger Ertrag.

Die in diesem Frühjahr gesäten Früchte wie Hafer, Sommergerste, Mais und Rüben könnten nach Rixens Angaben von der nassen Witterung profitieren. Dagegen sorge der Niederschlag für Probleme etwa bei Kartoffeln.