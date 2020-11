Landwirte blockieren Zufahrt zu Lidl-Lager mit Traktoren

Cloppenburg (dpa/lni) – In Cloppenburg (Landkreis Cloppenburg) haben Landwirte am Sonntagabend die Zufahrt zu einem Lidl-Lager mit ihren Traktoren blockiert. Die Polizei bestätigte am frühen Montagmorgen einen entsprechenden Bericht der «Nordwest-Zeitung». Demnach versammelten sich hunderte Landwirte vor dem Lager an der Bundesstraße 72, umfuhren mit ihren Traktoren dort errichtete Polizeiabsperrungen und stellten sich in die Ein- und Ausfahrt. Ein Polizeisprecher nannte zunächst keine genaueren Details. Der Einsatz dauere an, hieß es. Mit ähnlichen Aktionen hatten Landwirte zuletzt gegen die Preisgestaltung großer Supermarktketten demonstriert.

