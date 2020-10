Landwirt verliert Säurebehälter: Bahnstrecke gesperrt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Holdorf (dpa/lni) – Nach dem Verlust eines Säurebehälters an einem Bahnübergang in Holdorf (Landkreis Vechta) ist die Bahnstrecke der Nordwestbahn zwischen Bremen und Osnabrück am Sonntagabend für mehr als zwei Stunden gesperrt gewesen. Wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte, verlor ein landwirtschaftlicher Schlepper einen tausend Liter fassenden Kanister mit einem Konservierungsstoff für Maisgetreide. Die Feuerwehr und die Wasserbehörde des Landkreises rückten aus und stuften die Flüssigkeit als ätzend und reizend, aber nicht als Gefahrgut ein. Die Substanz wurde abgepumpt und der Wasserkanal nachgespült, hieß es. Gegen 20.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.