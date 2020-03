Landwirt findet menschlichen Schädel

Dannenberg (dpa/lni) – Einen menschlichen Schädel hat ein Landwirt im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Unterholz entdeckt. Die von dem Mann alarmierten Polizeibeamten fanden bei der anschließenden Suche Knochen und Kleidung, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Mit größter Sicherheit handele es sich bei dem Toten um einen seit Anfang Juni vermissten Rentner aus Dannenberg. Der 74-Jährige litt an Demenz. Die am Montag im Bereich Bückau gefundene Bekleidung konnte laut Polizei eindeutig identifiziert werden, das Ergebnis eines abschließenden DNA-Abgleichs stand noch aus. Es gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat oder einen anderen strafrechtlichen Hintergrund.

Polizeimeldung