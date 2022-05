Landvolk-Präsident sieht bei Milch CO2-Einsparpotenziale

Varel (dpa/lni) –

Der Präsident des Landvolks Niedersachsen sieht bei Milchviehbetrieben noch großes Potenzial, klimaschädliche Emissionen zu senken. «In den nächsten zehn bis 15 Jahren könnten 20 bis 30 Prozent Treibhausgase bei der Milchproduktion eingespart werden», sagte Holger Hennies am Dienstag bei einem Forum mit Branchenvertretern in Varel.

Dazu müssten auf den Höfen neue Ställe gebaut werden, in denen Harn und Kot schnell voneinander getrennt werden. Auch sei es notwendig, Gülle gasdicht zu lagern und im besten Fall sofort in einer Biogasanlage zu verwerten. «Und wir müssen die Milchleistung pro Kuh erhöhen», sagte er.

Die Klimaeffizienz in der niedersächsischen Milchproduktion sei jedoch schon jetzt besser als anderswo, sagte Hennies. Weltweit sei der CO2-Fußabdruck bei der Herstellung von einem Liter Rohmilch mehr als doppelt so hoch wie in Niedersachsen.