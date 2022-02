Landvolk Niedersachsen wird 75 Jahre alt

Eine Landwirtin und ihr kleiner Sohn sitzen am Abend auf einer Wiese in Hude in ihrem Trecker. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In dieser Woche feiert das Landvolk Niedersachsen sein 75-jähriges Bestehen. Der 1947 gegründete Verband sieht sich als «starke Stimme für die Landwirtinnen und Landwirte». In Zukunft will der Landesbauernverband unter anderem den Strukturwandel bei der Renaturierung niedersächsischer Moore intensiv begleiten.

«Besonders werde ich mich auch ganz persönlich in meinem Amt einsetzen für die Menschen, die in den Moorgebieten leben und wirtschaften», sagte der Vorsitzende Holger Hennies. Die Folgen einer Wiedervernässsung der kohlenstoffreichen Böden im Rahmen des Klimaschutzes für den ländlichen Raum würden unterschätzt. «Sie haben die Dimension des Kohleausstiegs.»

Außerdem wolle sich der Verband weiter für Schweine haltende Betriebe und Ferkelerzeuger einsetzen, sagte Hennies. Das Landvolk werde den gesellschaftlich geforderten Umbau der Tierhaltung konstruktiv und wachsam begleiten. In diesem Zusammenhang fordert die Vereinigung «eine sinnvoll gestaltete Umstiegsprämie».

Das Landvolk wurde am 18. Februar 1947 im Hannover Congress Centrum (HCC) gegründet. Der Landesbauernverband sollte die Interessenvertretung für Landwirte sowie Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums sein. Das 75-jährige Jubiläum sollte am Freitag mit einem Festakt am Gründungsort im HCC begangen werden. Wegen der Corona-Pandemie soll die Veranstaltung nun im Herbst nachgeholt werden.

