Landtagspräsidentin kandidiert nicht wieder für Landtag

Hannover (dpa/lni) – Landtagspräsidentin Gabriele Andretta wird bei der Landtagswahl im Herbst nicht erneut kandidieren. Nach 24 Jahren im Landtag sei «es an der Zeit, der nächsten Generation zu ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen», sagte die SPD-Politikerin der «Nordwest-Zeitung» (Donnerstag). Über den Rückzug berichteten ebenfalls das Politikjournal «Rundblick» und das «Göttinger Tageblatt». Seit November 2017 ist die 60-Jährige Präsidentin des Landtags, in der vorherigen Legislaturperiode war sie bereits Vizepräsidentin.

Damit kündigt innerhalb weniger Tage die zweite prominente SPD-Politikerin ihren Rückzug aus der Landespolitik an. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder bei der Wahl am 9. Oktober ebenfalls nicht wieder antreten wird. Die Sozialdemokraten stellen die größte Fraktion im Landtag.

