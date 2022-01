Landtagspräsident empfängt Sternsinger aus Kiel und Trittau

Klaus Schlie (l, CDU) empfängt Sternsinger-Gruppen aus katholischen Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) hat am Donnerstag am Kieler Landeshaus zwölf Sternsinger empfangen. Die als Heilige Drei Könige gekleideten Mädchen und Jungen aus Kiel und Trittau (Kreis Stormarn) brachten mit dem Kreidezeichen «20*C+M+B+20» am Landtagsgebäude den Landespolitikern den traditionellen Segen «Christus mansionem benedicat ­ Christus segne dieses Haus». Zuvor hatten einige von ihnen auch die Staatskanzlei gesegnet. Wegen der Corona-Lage war die Gruppe diesmal so klein.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) konnte an dem Empfang nicht teilnehmen, weil er sich wegen eines Corona-Falls in seinem Arbeitsumfeld in Quarantäne begeben musste.

Nachdem der Besuch im Januar 2021 wegen der Pandemie ausfallen musste, konnten die Sternsinger an diesem Dreikönigstag unter Einhaltung der Corona-Regeln zum Landeshaus kommen. Sie sammeln auch Geld für Kinder in Not. Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das Kindermissionswerk «Die Sternsinger». Auch Bildungsministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) begrüßten am Donnerstag Sternsinger.

Das Motto der diesjährigen 64. Aktion lautet «Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit». Die mittlerweile weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder wurde 1959 ins Leben gerufen. Jedes Jahr bringen Jungen und Mädchen Gottes Segen zu den Menschen und sammeln Geld für Kinder in Not, mit dem Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden. Im vorigen Jahr waren unter Corona-Bedingungen 38 Millionen Euro zusammengekommen, in Schleswig-Holstein 137.500 Euro.

