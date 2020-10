Landtagskommission will Ehrenamt stärken

Hannover (dpa/lni) – Eine Landtagskommission zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Gesellschaft und Kommunalpolitik hat am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. Mit Unterstützung externer Experten soll die Kommission bis zum kommenden Sommer Schritte benennen, mit denen mehr Frauen und junge Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden können. Außerdem soll es Menschen erleichtert werden, sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Dabei geht es darum, die Vereinbarkeit eines politischen Amtes mit der Familie und dem Beruf zu verbessern.

«Wir müssen und wollen daran arbeiten, die Rahmenbedingungen des Ehrenamts in Niedersachsen zu verbessern», sagte der SPD-Abgeordnete Bernd Lynack. «Ehrenamt darf nicht als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden – die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Engagement muss verbessert werden, der Frauenanteil im Ehrenamt erhöht und gestärkt sowie nicht zuletzt der Schutz aller Freiwilligen erhöht werden.»

Wie der CDU-Abgeordnete Jörn Schepelmann erklärte, habe sich die Bedeutung des Ehrenamts gerade in der Corona-Krise noch einmal eindrucksvoll bestätigt. Aber insbesondere die Doppelbelastung durch Job und Familie hindere immer mehr Menschen daran, ihr Ehrenamt weiter auszuüben oder ein neues aufzunehmen. Das müsse geändert werden.