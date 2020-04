Landtagsabgeordnete bekommen Acrylglas-Schutz im Plenarsaal

Kiel (dpa/lno) – Die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtages werden in der Corona-Krise vom nächsten Mittwoch an im Plenarsaal mit Acrylglas-Scheiben voneinander getrennt. Das Parlament setzte am Donnerstag seine Vorbereitungen für die ungewöhnliche Konstruktion fort. Mit dem durchsichtigen Acrylglas-Schutz kann das Parlament nach zwei Monaten in verringerter Besetzung dann wieder vollzählig mit allen 73 Abgeordneten tagen. Der Landtag tagt in der nächsten Woche von Mittwoch bis Freitag.

Ein Umzug des Landtages in ein größeres Ausweichquartier sei schon aufgrund der Kosten und der fehlenden Infrastruktur nicht praktikabel gewesen, erläuterte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). «Der Schutz durch das Acrylglas ist die sinnvollste und nachhaltigste Lösung.» Mit den Maßnahmen sei das Landeshaus für die gesamte Dauer der Corona-Pandemie gerüstet.

