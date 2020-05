Landtag würdigt Einsatz der Medien in der Corona-Krise

Hannover (dpa/lni) – Der niedersächsische Landtag hat den Einsatz der Medien für verlässliche Informationen in der Corona-Krise gelobt. Abgeordnete aller Fraktionen betonten am Mittwoch in Hannover die Bedeutung unabhängiger und sorgfältig recherchierter Nachrichten gerade in einer Krisensituation. Sie zeigten sich besorgt, dass die Krise wegen wegbrechender Anzeigen und Aufträge regionale Zeitungen, Privatsender und freie Journalisten in Bedrängnis bringe. Der Forderung der Grünen, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatten, wirtschaftliche Hilfen auch für Medien zu gewähren, schlossen die anderen Fraktionen sich allerdings zunächst nicht an.

«Gerade die privaten Medien sind massiv betroffen, wegbrechende Werbeeinnahmen schlagen massiv ins Kontor», sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) dem Radiosender Antenne Niedersachsen. «Wir müssen dafür sorgen, dass Entlastung geschaffen werden kann.» Ziel müsse sein, die breite Medienvielfalt, die sich gerade in der Coronakrise bewährt habe, zu erhalten. Er habe sich deshalb an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gewandt. «Ich hoffe, dass wir etwas Entlastung für die privaten Medien in Niedersachsen bekommen.» Möglicherweise könnten die Gebühren der Bundesnetzagentur oder die Miete für Sendetürme ermäßigt oder erlassen werden.