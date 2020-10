Landtag will Regelstudienzeit in Corona-Pandemie verlängern

Hannover (dpa/lni) – Der niedersächsische Landtag will erreichen, dass wegen des «Corona-Sommersemesters» an den Universitäten die Regelstudienzeit verlängert wird. Dabei geht es bis zu einer Rückkehr in den Regelbetrieb um eine einmalige Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit um ein Semester, wie aus dem Änderungsvorschlag der großen Koalition zu einem im April vorgelegten Antrag der Grünen-Fraktion hervorgeht. «Das hat ganz schön lange gedauert», sagte Eva Viehoff, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, am Dienstag im Landtag. Auch seien andere Bundesländer «viel früher dran» gewesen.

Viehoff kritisierte: «Anstatt die Regelstudienzeit unbürokratisch um ein Semester zu verlängern, haben CDU und SPD beschlossen, dass Studierende erst nach Ende der Pandemie auf Antrag ein beliebiges Semester gutgeschrieben bekommen können.» Sie mahnte, die Nebenverdienstmöglichkeiten der Studenten seien in der Corona-Krise weggefallen.

Laut Landtags-Entschließung soll gemeinsam mit dem Bund geprüft werden, welche zusätzlichen befristeten Erleichterungen im Sinne der Studenten sinnvoll seien, etwa beim Bafög. Zudem sollten die Hochschulen stärker dabei unterstützt werden, eine leistungsstarke digitale Infrastruktur aufzubauen. Im Wintersemester 2020/2021 sollten je nach Infektionsgeschehen Präsenzveranstaltungen in gewissem Umfang wieder möglich sein.

Studentinnen und Studenten hatten zuvor dafür demonstriert, dass das diesjährige Sommersemester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wird und es mehr finanzielle Unterstützung gibt.

Entschließung