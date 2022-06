Kiel (dpa/lno) –

Die CDU-Abgeordnete Kristina Herbst ist neue Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein. Die 44-Jährige wurde in der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Dienstag mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Klaus Schlie (CDU) gewählt. Herbst erhielt 57 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Schlie hatte nicht mehr für den Landtag kandidiert.