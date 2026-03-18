Landtag wählt Anke Erdmann einstimmig zur Bürgerbeauftragten

Kiel (dpa/lno) –

Die langjährige Grünen-Landesvorsitzende Anke Erdmann ist neue Bürger- und Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein. Der Landtag wählte die 53-Jährige am Nachmittag einstimmig zur Nachfolgerin von Samiah El Samadoni. Diese übt das Amt seit 2014 aus und bekam zum Abschied für ihr Engagement im Landtag viel Lob von den Fraktionen und der Landesregierung.

In Vertretung von Sozialministerin Aminata Touré betonte etwa Umweltminister Tobias Goldschmidt (beide Grüne), Samadoni sei als Bürgerbeauftragte die Brücke zwischen Menschen und Verwaltung gewesen. Sie sei bei komplizierten Verfahren als Vermittlerin aufgetreten. «Und Sie waren eine Stimme für diejenigen, die sich sonst oft nicht gehört fühlen. Mit Ihrer Arbeit haben Sie viel bewegt. Sie haben Menschen unterstützt. Sie haben Verwaltung im besten Sinne herausgefordert. Und Sie haben uns als Politik immer wieder wichtige Impulse gegeben», sagte Goldschmidt. Samadoni habe immer den Mut, auch unbequeme Fragen zu stellen und den Finger in die Wunde gelegt.

Mehrere Aufgaben

Die Juristin Samadoni wurde 2014 erstmals in dieses Amt gewählt. Seit 2016 ist sie auch Polizeibeauftragte des Landes. 2020 erfolgte ihre Wiederwahl für sechs weitere Jahre durch den Landtag. Anfang des Jahres erklärte sie den Fraktionen, für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen. Ihre Amtszeit endet mit Ablauf des 8. Mai.

Ihre Nachfolgerin Erdmann bringt reichlich Erfahrung aus der Politik mit. Die frühere Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin war von 2022 bis Ende 2025 Grünen-Landesvorsitzende. Nach dem Wechsel ihres Mannes, des scheidenden Kieler Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer (SPD) in die Landespolitik, hatte sie den Landesvorsitz aufgegeben.

Zur Rolle der Beauftragten gehören auch die Leitung der Antidiskriminierungsstelle und der Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche. Die Wahl von Erdmann erfolgte für sechs Jahre.