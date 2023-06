Heinold verteidigt umstrittene Haushaltssperre

Kiel (dpa) –

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold hat ihren umstrittenen Finanzkurs mit einer deutlichen Veränderung der Haushaltslage begründet. «Als Finanzministerin kann ich bei der Frage, ob am Jahresende der Haushalt verfassungskonform ist, nicht auf dem Prinzip Hoffnung aufbauen», sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in einer Sondersitzung des Landestags. «Deshalb haben wir jetzt gehandelt.»

Am Dienstag hatte Schwarz-Grün eine umstrittene Haushaltssperre nach Einigung auf eine Einsparliste nach exakt zwei Wochen wieder aufgehoben. «Ein Land wie Schleswig-Holstein, das es schon immer finanziell schwerer hatte als viele andere Länder, spürt die Wucht der Veränderung natürlich stärker und vielleicht auch etwas früher», sagte Heinold.

Die Koalition habe sich in kürzester Zeit auf ein 144 Millionen-Euro-Finanzierungspaket verständigt. Bis 2022 hätten niedrige Zinsen, hohe Steuereinnahmen und nicht ausgeschöpfte Personalbudgets zu oft zu sehr hohen Jahresüberschüssen geführt, sagte Heinold. «Heute spüren wir die Wucht der Zinswende – der Zinssatz ist in nicht einmal einem Jahr von Null auf derzeit 3,75 Prozent gestiegen.» Dies sei die stärkste und schnellste Zinserhöhung seit der Nachkriegszeit.