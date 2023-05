Landtag stimmt über Nachtrag von 776 Millionen Euro ab

Der niedersächsische Landtags am Hannah-Arendt-Platz in Hannover. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landtag stimmt in der Sitzung am Mittwoch (ab 9 Uhr) über den von SPD und Grünen geplanten zweiten Nachtragshaushalt ab. Die Regierungsfraktionen wollen für das laufende Jahr 776 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Fast die Hälfte davon soll an die Kommunen gehen, etwa für die Kosten, die mit der Aufnahme von Flüchtlingen verbunden sind. Der Bildungsbereich soll unter anderem mit 12 Millionen Euro für die sogenannten Sprachkitas profitieren, deren Bundesförderung Ende Juni ausläuft. Außerdem sollen Polizisten und Feuerwehrleute von Juli an mehr Geld bekommen, und das Schulgeld für einige Ausbildungsberufe soll entfallen. Das soll vor allem pharmazeutisch-technische Berufe und die Heilerziehungspflege attraktiver machen.

Zu den weiteren Themen im Landtag zählen am Mittwoch die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche sowie der Ausbau von Medizinstudienplätzen.