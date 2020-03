Landtag startet Sitzung mit erhöhtem Gesundheitsschutz

Für einen Sicherheitsabstand während der Landtagsitzung liegen Platzkarten auf den Tischen der Landtagsabgeordneten im Plenarsaal. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover (dpa/lni) – Mit besonderen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz ist am Mittwoch der Landtag in Hannover zusammengekommen. Auf der auf einen Tag verkürzten Sitzung will das Parlament das 4,4 Milliarden Euro schwere Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg bringen. Nach einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll dazu ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Zur Vermeidung möglicher Infektionen mit dem Coronavirus bleibt zwischen den Abgeordneten jeweils ein Sitz frei, als Ausweichplätze werden die am Mittwoch für Besucher gesperrten Zuschauertribünen genutzt.

