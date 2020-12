Landtag startet abschließende Haushaltsberatung

Blick auf das Eingangsportal vom niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Landtag in Hannover kommt heute (13.30 Uhr) in Hannover zu seiner letzten Sitzungswoche in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt steht die abschließende Beratung des Landeshaushalts für das kommende Jahr, der am Donnerstag verabschiedet werden soll. Der Etat 2021 hat ein Volumen von rund 35,9 Milliarden Euro. Vorgesehen ist angesichts der Belastungen durch die Corona-Krise eine Neuverschuldung von bis zu 853 Millionen Euro. Am Dienstag bewerten Regierung und Opposition zunächst in einer allgemeinpolitischen Debatte den Haushalt als Ganzes. Danach werden die Pläne nach Ressorts sortiert diskutiert, die Haushaltsberatungen enden am Mittwoch. Am Donnerstag stimmen dann die Abgeordneten über alles ab.

