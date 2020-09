Landtag: Neuer Internetauftritt und Start in Sozialen Medien

Hannover (dpa/lni) – Der niedersächsische Landtag hat seine Internetseite neu aufgebaut und Kanäle in vier Sozialen Netzwerken an den Start gebracht. Auf Twitter, Instagram, YouTube und Facebook werde die Onlineredaktion des Landtages über das parlamentarische Geschehen berichten, sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) am Freitag. Der neue Auftritt «soll das Parlamentsleben in seiner Vielfalt und Kontroversität zeigen». Der Landtag sei ein Ort der Begegnung, des Austausches und der kontroversen Debatte – nahbar, ansprechbar und offen, sagte Andretta.

Wichtig sei der Dialog. Es solle keine klassische Pressearbeit auf die Kanäle ausgespielt werden, sondern eine Online-Gemeinschaft aufgebaut werden. «Wir wollen auf allen Wegen auf allen Kanälen für unsere Demokratie begeistern», sagte die SPD-Politikerin. Auf YouTube etwa würden junge Menschen mit Erklärvideos angesprochen. Die neue Webseite sei benutzerfreundlicher und biete mehr Raum für audio-visuelle Inhalte. Bürgerinnen und Bürger finden Informationen zur Arbeit von Abgeordneten und Ausschüssen. Die Kosten für das Projekt bezifferte ein Sprecher mit 277 000 Euro.

Webseite Landtag Niedersachsen

Twitter Acount Landtag Niedersachsen

Facebook Account Landtag Niedersachsen

Instagram Account Landtag Niedersachsen

YouTube Kanal Landtag Niedersachsen