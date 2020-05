Landtag gedenkt an Kriegsende vor 75 Jahren

Durch Glasscheiben abgetrennt sitzen die Abgeordneten im Landtag. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Zum Beginn seiner Beratungen hat Schleswig-Holsteins Landtag am Freitag des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht. «Dieser Tag war und ist ein Tag der Befreiung, daran gibt es nicht den leisesten Zweifel», sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Der 8. Mai habe nicht nur für die Vergangenheit entscheidende Bedeutung, sondern spiele auf für Gegenwart und Zukunft eine wichtige Rolle. Der Tag sei Verpflichtung zur Wachsamkeit gegenüber allem, was die Demokratie und die Freiheitsordnung bedrohe, und zur Wehrhaftigkeit gegen alles, was die demokratisch-freiheitliche Gesellschaft infrage stelle. Anschließend gab es eine Gedenkminute der Abgeordneten für die Opfer des Zweiten Weltkrieges.