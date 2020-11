Landtag: Fleischindustrie und Wahl des Gerichtspräsidenten

Abgeordnete sitzen während einer Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtags im Plenarsaal. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Der Landtag in Kiel diskutiert am Freitag über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Dazu hat die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht. Hintergrund sind unter anderem Corona-Ausbrüche in Betrieben der Branche. Die SPD fordert bessere Arbeitsbedingungen in den Unternehmen. Zudem wählen die Abgeordneten einen neuen Präsidenten des Landesverfassungsgerichts. Zur Wahl steht Christoph Brüning, Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Kieler Universität. Der 53-Jährige, der seit Februar 2018 als Vizepräsident an dem Gericht in Schleswig amtiert, soll Bernhard Flor ablösen, dessen Amtszeit nach über zwölf Jahren zu Ende geht.