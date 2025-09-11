Landtag diskutiert über Zukunft der Seehäfen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landtag berät heute (ab 9.00 Uhr) über die Zukunft der Seehäfen. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen die Finanzierung und Modernisierung sichern, mit Investitionen in Schleusen, die Anbindung ans Hinterland und die Digitalisierung der Logistikketten. Auch die oppositionelle CDU hatte Pläne für den Ausbau der Häfen eingebracht.

Weitere Themen der Landtagssitzung sind unter anderem der Kinderschutz und der Bürokratieabbau in der Landwirtschaft. Rot-Grün plant ein Landeskinderschutzgesetz, die CDU fordert verbindliche Standards und eine bessere Ausstattung für Jugendämter und Behörden. In der Landwirtschaft setzen SPD und Grüne auf vereinfachte, digitale Verfahren, die CDU will Vorschriften wie die Stoffstrombilanz streichen.