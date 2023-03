Landtag diskutiert über Schifffahrt und Häfen

Kiel (dpa/lno) –

Das Landesparlament in Kiel diskutiert am Freitag über den Schiffsverkehr und die Zukunft der Häfen in Schleswig-Holstein. Dazu haben die Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen Anträge eingebracht. Wichtige Punkte sind dabei der Umgang mit dem Schlick in der Elbe und die Modernisierung des Nord-Ostsee-Kanals. Außerdem befasst sich der ab 10.00 Uhr tagende Landtag unter anderem mit Forderungen nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz und mit möglichen Konsequenzen für die Sicherheit im öffentlichen Raum aus dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt.