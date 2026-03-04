Landtag diskutiert über Regeln für Familien-Influencer

Hannover (dpa/lni) –

Die Abgeordneten in Niedersachsens Landtag befassen sich am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit dem Schutz von Kindern in sozialen Medien. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen dabei sogenannte Familien-Influencer in den Blick nehmen, die zu kommerziellen Zwecken Einblicke in ihr Familienleben geben – inklusive ihrer Kinder.

Rot-Grün wirbt dafür, dass sich die Landesregierung beim Bund dafür einsetzt, Arbeitsfelder wie das Influencing in das Jugendarbeitsschutzgesetz aufzunehmen. Zudem solle nach dem Vorbild Frankreichs eine rechtliche Regelung getroffen werden, nach der Eltern für die Tätigkeit als Familien-Influencer eine behördliche Erlaubnis einholen sowie einen Teil der Einnahmen auf einem Konto für das Kind hinterlegen müssen. Außerdem müsse der Bund sicherstellen, dass keine Beiträge von Familien-Influencern zugelassen werden, die die Privatsphäre oder Sicherheit von Kindern und Jugendlichen gefährden.

Zu den weiteren Themen im Landtag gehören die Einführung von Leih-Tablets für viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die vom Bund geplante Kürzung der Sprachförderung für Einwanderer und die Hebammenversorgung.