Landtag: Demokratiebildung an Schulen und Hafenstrategie

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landtag befasst sich am Donnerstag (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr) mit der Demokratiebildung an Schulen. Nach einem Antrag der SPD-Fraktion soll beschlossen werden, dass die Landesregierung ein Rahmenkonzept zur Demokratiebildung an Schulen im Norden zu entwickeln und umzusetzen hat. Dabei sollen Handlungsaspekte demokratischer Partizipation altersgemäß auf die Schulen übertragen werden.

Ein weiteres Thema für die Abgeordneten ist eine landesweite Hafenstrategie. In einem Antrag des SSW soll der Landtag die Landesregierung auffordern, dabei der wirtschaftlichen Entwicklung der landeseigenen sowie regional bedeutsamen Häfen besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Nur so könnten gezielte Maßnahmen und Aktivitäten dort möglichst zeitnah abgestimmt werden.