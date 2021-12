Landtag debattiert weiteren Corona-Kurs

Hannover (dpa/lni) – In der vierten Corona-Welle kommt der niedersächsische Landtag am Dienstag (10.00 Uhr) zu einer erneuten Sondersitzung in Hannover zusammen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich in einer Regierungserklärung zur Corona-Lage im Land äußern. Auf Antrag der Regierung soll das Parlament anschließend den Weg für weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ebnen, nachdem der Bundestag die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgehoben hatte. Alle vier Fraktionen unterstützen das – allerdings dringt die Opposition unter anderem auf mehr Tempo beim Impfen. Die FDP lehnt zudem die Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel ab, auf die sich Bund und Länder verständigt hatten.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-280123/2

Tagesordnung (pdf)