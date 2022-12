Landtagsdebatte zu radikalen Protesten von Klimaschützern

Kiel (dpa/lno) –

Zum Auftakt seiner letzten Beratungen in diesem Jahr hat der Landtag in Kiel am Freitag über die radikalen Proteste von Klimaschützern diskutiert. Zu dem Thema hatte die FDP einen Antrag eingebracht. Die bisherigen Bemühungen um einen effektiven Klimaschutz reichten nicht aus, heißt es darin.

Radikale Proteste wie gefährliche Eingriffe in den Straßen- oder Flugverkehr, die Gefährdung von Menschenleben oder Beschädigungen an Kunstwerken und Gebäuden dürften aber nicht geduldet werden. Extremismus fange da an, wo Aktivisten für ihren Protest bewusst Gesetze brechen. Was da passiere, erweise dem Klimaschutz einen Bärendienst, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt.