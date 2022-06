Landtag debattiert über Auswirkungen von Energiekrise

Blick auf einen Schalter an einer Steckerleiste. Andrea Warnecke/dpa-tmn/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Der niedersächsische Landtag berät am Donnerstag (9.00 Uhr) in mehreren Debatten über die Auswirkungen der Energiekrise. In der Aktuellen Stunde geht es zunächst auf Antrag der FDP-Fraktion um die Versorgungssicherheit, die CDU bringt die Auswirkungen auf Unternehmen und Arbeitsplätze ins Parlament.

Zum Ende des Plenartages wird über die umstrittene Gas-Plattform vor Borkum diskutiert. Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung durch den Krieg in der Ukraine rückte die Landesregierung von ihrer vorherigen Ablehnung ab und sprach sich für eine Neubewertung aus. Kritik an dem Vorhaben gibt es etwa von Umweltverbänden, den Grünen im Landtag sowie den angrenzenden Nordseeinseln.

Das niederländische Unternehmen One-Dyas plant, Erdgas aus einem Feld zwischen den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum zu fördern und zudem eine Plattform auf See zu errichten. Das Gebiet liegt nahe dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Als Inbetriebnahme der Plattform steht Mitte bis Ende 2024 im Raum.